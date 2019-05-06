Пескова спросили про запрет полетов Superjet 100

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока решений о запрете на полеты самолетов SSJ-100 не принималось, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что решения о приостановке полетов той или иной модели — не прерогатива президента.

Отвечая на вопрос, считает ли президент Владимир Путин, что полеты Sukhoi Superjet нужно приостановить, Песков ответил, что это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы.

Он добавил, что нужно дождаться официальных выводов о причине ЧП в Шереметьево.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

В Следственном комитете назвали основные версии аварийной посадки. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.