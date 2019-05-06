FT рассказала о недовольстве инвесторов Дальним Востоком и провале привлечения инвестиций

Несмотря на растущую дружбу между российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, усилия Москвы по привлечению китайских прямых инвестиций в Дальний Восток не приносят результатов, пишет Financial Times.

Лишь 2% от объема прямых зарубежных инвестиций Китая в Россию ($140 млн) пришлось на Дальний Восток в 2017 году.

Среди причин провала привлечения зарубежных инвестиций газета указывает недовольство китайцев тем, что происходит внутри и за пределами созданной в 2015 году особой экономической зоной в регионе — «свободный порт Владивосток» (СПВ), где действуют налоговые и таможенные льготы.

Китайские инвесторы не только испытывают проблемы в регионе, но и напуганы «ненадежными правилами» внутри спецзоны. Они жалуются, что правила внутри СПВ постоянно меняются.

Источники Financial Times рассказали, что несмотря на благоприятный налоговый режим и правила, китайские инвесторы обескуражены систематическими проблемами, которые лежат за пределами СПВ. Среди негативных факторов: тесный местный рынок, ограниченные экономические возможности жителей дальневосточного региона и отсутствие транспортной инфраструктуры.