Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении «Транснефть» российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.

Сообщается, что «Транснефть» направила просьбу сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн в срок до 7 мая.

По подсчетам агентства, такое сокращение добычи равняется примерно 10% от общего объема добычи нефти в России.

«Транснефть» оперативно не прокомментировала агентству эту информацию.

Ранее российский президент Владимир Путин высказался по поводу инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» во время встречи с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.