Путин обязал чиновников продать иностранные активы

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам полгода на продажу иностранных финансовых активов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет об активах, полученных в наследство. Российские чиновники должны за полгода закрыть счета и вклады в иностранных банках.

«Этот срок исчисляется со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об ипотечных каникулах.