Путина и президента Египта заметили смеющимися над репликами канцлера Австрии

Российский лидер Владимир Путин пообщался с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и с канцлером Австрии Себастьяном Курцем перед началом форума «Один пояс — один путь», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путина посудили за круглым столом рядом с канцлером и ас-Сиси. Журналисты заметили, что Курц с улыбкой что-то эмоционально рассказывал главам России и Египта, а они после его реплик смеялись.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин не спит.