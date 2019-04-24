Путин рассказал о сверхзадаче для России
Российский лидер Владимир Путин рассказал о сверхзадачи, поставленной перед страной. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей, передает RT.
По словам Путина, российская сверхзадача — поменять структуру экономики в стране.
«Сверхзадача... — изменить структуру экономики... Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу», — подчеркнул Путин.
Кроме того, по словам президента, в России необходимо увеличить производительность труда.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о работе властей.