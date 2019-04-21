Плохое качество нефти объяснили в Минэнерго
Минэнерго объяснило проблемы с ухудшением качества нефти на западном направлении. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
В ведомстве сообщили, что проблемы носят технический характер.
«Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО Транснефть на текущей неделе после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму», — говорится в сообщении.
Минэнерго уточнило, что нормализация показателей ожидается в ближайшее время.
Ранее Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.