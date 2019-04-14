Трамп назвал ФРС «убийцей» фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп назвал политику количественного ужесточения, которую проводит Федеральная резервная система (ФРС), убийственной для фондового рынка. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

По его словам, если бы не действия ФРС, то «фондовый рынок вырос бы на 5 — 10 тыс. дополнительных пунктов», а ВВП увеличилось бы с 3 до 4%.

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Он подчеркнул, что ФРС следует проводить другую политику, «с точностью до наоборот».

Ранее сообщалось, что Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки и возобновить покупку облигаций.