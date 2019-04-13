Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/10668317/RIAN_01017046.HR.ru-pic905-895x505-83210.jpg">

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Данное заявление глава российского Минфина сделал на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Реклама

«Есть дилемма, что нам дальше с ОПЕК делать: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения? В последнем случае цены на нефть снизятся и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизится, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи», — сказал Силуанов.

Министр пояснил, что в случае отказа от сокращения добычи «цена нефти может снизиться», и напомнил, что «было и $40, и менее $40 за баррель».

Ранее Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи.