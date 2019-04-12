Стало известно, сколько заработал Путин за 2018 год

Согласно опубликованной декларации о доходах, президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей.

Это на 10 млн меньше по сравнению с 2017 годом, когда Путин заработал 18,7 млн рублей.

В собственности у Путина задекларированы квартира площадью 77 кв. метров, гараж и автомобили ГАЗ М21, ГАЗ М21, Нива и прицеп «Скиф».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.