Таможенники раскрыли объем незаконно выведенного из России капитала

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что в прошлом году сумма невозвращенных из-за рубежа средств и незаконно выведенного капитала из России составила 370 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что по результатам рассмотрения случаев незаконного вывода денег были возбуждены 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб.

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Также в ведомстве отметили, что в 2018 году таможенниками были зарегистрированы 1643 сообщения о преступлениях в финансовой сфере, связанных с незаконным выводом средств.

Ранее в МВД сообщили, что молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб.