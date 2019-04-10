Следствие попросило перевести Калви под домашний арест

Следствие попросило перевести под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по обвинению в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, заседание суда для решения этого вопроса назначено на 11 апреля в 13:00 мск.

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Ранее защита основателя Baring Vostok Калви обжаловала его арест.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.