Следствие попросило перевести Калви под домашний арест
Следствие попросило перевести под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по обвинению в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, заседание суда для решения этого вопроса назначено на 11 апреля в 13:00 мск.
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Ранее защита основателя Baring Vostok Калви обжаловала его арест.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.