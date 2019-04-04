Парламент отклонил поправку о майском Brexit

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488 британских парламентария проголосовали против поправки, которая устанавливала 22 мая крайним сроком по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

В агентстве добавили, что по итога голосования министр финансов Великобритании Джордж Осборн пообещал, что британские власти в краткие сроки попытаются понять, существует ли межпартийное понимание того, как должен быть осуществлен Brexit.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.