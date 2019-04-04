В правительстве обсуждают выплату маткапитала после рождения первого ребенка
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1» заявила, что в правительстве обсуждают право давать материснкий капитал после появления в семье первого ребенка.
«Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», — сказала Голикова.
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Так Голикова ответила на реплику телеведущей о том, что деньги, по ее мнению, являются значительным стимулом для рождения детей.
Ранее президент России Владимир Путин предложил выделять 450 тыс. руб. для многодетных семей с ипотекой.