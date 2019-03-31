Источник подтвердил гибель совладелицы S7 в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили, что при крушении погиб владелец авиакомпании Владислав Филев, однако позже стало известно, что его не было на борту.

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По словам источника, в самолете находилась супруга Филева вместе с отцом.

«Погибла Наталья Валерьевна вместе с отцом. Они летели в Германию на лечение. Не Филев, а жена», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Германии разбился бизнес-самолет, на борту которого находились российские граждане.