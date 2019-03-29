«Ъ»: Путин не одобрил ВСМ в сторону Казани
Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Такая позиция была высказана на встрече главы государства с вице-премьером Максимом Акимовым, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
Как отмечается, глава государства склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова, который посчитал нецелесообразным строительство ВСМ, отметив при этом желательность строительства платной автодороги на Казань.
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Издание подчеркивает, что формальное решение еще не принято.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на идею строительства высокоскоростной железной дороги в Грозный.