Материалы на арест Абызова поступили в суд
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, передает РИА «Новости».
«Материалы по Абызову и еще четырем соучастникам поступили в суд», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Самого Абызова в суд еще не доставили, сроки начала заседания пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Абызов не признал вину на допросе.
Экс-министр по делам «Открытого правительства» был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении.