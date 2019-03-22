Индонезийская авиакомпания отказалась покупать почти 50 лайнеров Boeing 737 Max 8

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Индонезийский национальный авиаперевозчик Garuda разорвал контракт на $4,9 млрд на покупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8 из-за двух катастроф с участием самолетов этой модели, пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителя компании.

Представитель компании объяснил это решение тем, что пассажиры потеряли доверие к этим самолетам. Также он отметил, что Garuda уже направила Boeing письмо с требованием разорвать контракт.

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В издании напомнили, что индонезийский авиаперевозчик успел получить в свое распоряжение один Boeing 737 Max 8.

Ранее сообщалось, что Boeing проводит модернизацию лайнеров 737 MAX.