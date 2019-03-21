Госдума одобрила закон об ипотечных каникулах

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Госдума в первом чтении приняла законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о законе об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как отмечается, законопроект предусматривает возможность полугодовой отсрочки или уменьшения размера выплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ипотечные каникулы, то есть возможность заемщикам вносить меньшие ежемесячные платежи по кредиту, будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее.