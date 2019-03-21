Глава Оренбургской области ушел в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, передает РИА «Новости».

Он направил направил прошение об отставке президенту России Владимиру Путину.

Берг занимал свой пост с 2010 года.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — заявил Берг.

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Он пообещал на любом посту отстаивать интересы Оренбургской области.

Ранее источники сообщили «Газете.Ru», что весьма вероятна отставка губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Один из собеседников сообщил, что губернатор может быть болен.