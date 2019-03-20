Ипотечные каникулы распространятся на все выданные ранее кредиты

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Президент России Владимир Путин заявил, что ипотечные каникулы, то есть возможность заемщикам вносить меньшие ежемесячные платежи по кредиту, будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение», — отметил Путин.

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Президент напомнил, что ипотечные кредитные каникулы важны для людей, оказавшихся в трудной ситуации и не имеющих возможности выплачивать платежи в должной мере по кредиту.

Причем Путин подчеркнул, что изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Однако он не сделал вовремя оговорку, и россияне подумали, что такие каникулы распространятся на все выданные кредиты.

Ранее сообщалось, что Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%.