Ипотечные каникулы распространятся на все выданные ранее кредиты
Президент России Владимир Путин заявил, что ипотечные каникулы, то есть возможность заемщикам вносить меньшие ежемесячные платежи по кредиту, будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение», — отметил Путин.
Президент напомнил, что ипотечные кредитные каникулы важны для людей, оказавшихся в трудной ситуации и не имеющих возможности выплачивать платежи в должной мере по кредиту.
Причем Путин подчеркнул, что изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Однако он не сделал вовремя оговорку, и россияне подумали, что такие каникулы распространятся на все выданные кредиты.
Ранее сообщалось, что Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%.