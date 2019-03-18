Австралия ввела санкции против семи россиян из-за Керченского пролива

Австралийские власти ввели санкции против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте главы австралийского МИД Марис Пейн.

Отмечается, что новые антироссийские санкции носят финансовый характер. Их вводят против семи человек, якобы причастных к «захвату кораблей ВМС Украины при попытке прохода через Керченский пролив». Ограничения предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд в страну.

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Также заявлении подчеркивается, что Австралия присоединилась к ряду других стран, которые не признают «аннексию Крыма и сецессию принадлежащих Украине [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской областей».

Ранее в конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.