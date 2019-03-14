В парламенте Британии потребовали новый референдум по Brexit

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Лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин заявил, что Brexit со сделкой или без нее уже не является приемлемым вариантом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что необходимо провести повторное голосование по выходу Великобритании из Евросоюза.

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Корбин отметил, что публичный референдум является единственным «реалистичным способом» разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что парламент Британии одобрил отсрочку Brexit.

Brexit по плану должен состояться 29 марта 2019 года.