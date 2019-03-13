«Еврофинанс Моснарбанк» прекратил платежи в долларах из-за санкций США

«Еврофинанс Моснарбанк» не проводит платежи в долларах из-за санкций США. Об этом сообщается на сайте банка.

«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — «Газета.Ru»), начиная с 11 марта 2019 года банк не проводит платежи в долларах США», — говорится в обращении банка к клиентам.

Ранее сообщалось, что карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка» заблокировали из-за санкций США/