Нефть Brent и WTI упала в цене более чем на 3%

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% 8 марта на фоне неблагоприятных статистик из ряда регионов и усугубления опасений по поводу замедления глобального роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,05% — до $64,28 за баррель.

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Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,14% — до $54,89 за баррель.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Венесуэла увеличила экспорт нефти в Европу из-за санкций США.