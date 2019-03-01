Лукашенко: Россия не идет на переговоры по цене на газ
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что Россия пока не отреагировала на предложения Белоруссии о переговорах по цене на газ с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на данный момент со стороны Москвы нет никаких «телодвижений».
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«Мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным) еще в Питере договорились, что в середине этого года определимся по цене на природный газ. Но они не идут даже на переговоры», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что такое положение дел является неправильным.
Ранее сообщалось, что стало известно о годовом росте поставок российского газа в Белоруссию.