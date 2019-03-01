В России вступила в силу цифровая маркировка сигарет

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С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, которая призвана повысить прозрачность рынка и сократить доля контрафактной продукции. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве напомнили, что эксперимент с цифровой маркировкой сигарет стартовал в апреле прошлого года. Согласно ему, производители наносили на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

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Отмечается, что с 1 марта все участники табачного рынка обязаны зарегистрироваться в системе, а с 1 июля 2019 года все российские фабрики обязаны перейти на производство сигарет с цифровой маркировкой.

Параллельный оборот табачной продукции с маркировкой и без нее допускается на территории России до 1 июля 2020 года, после чего вступит в силу запрет продавать сигареты без маркировки.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин одобрил закон об обязательной маркировке сигарет.