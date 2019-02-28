В Госдуму внесли законопроект об «ипотечных каникулах»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект о так называемых «ипотечных каникулах», передает ТАСС.

Отмечается, что это первый законопроект из пакета инициатив главы государства Владимира Путина, предложенных в послании Федеральному собранию.

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«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», — сообщил Володин.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».