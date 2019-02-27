Путин поручил подготовить проект закона об «ипотечных каникулах»

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить законопроект об «ипотечных каникулах». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение лидер государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

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В тексте документа говорится, в российское законодательство необходимо внести изменения, по которым граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке.

Также кредиторы не буду иметь права применять последствия нарушения заемщиков сроков возврата основной суммы долга или уплаты процентов в период «ипотечных каникул». Кроме того, устанавливается запрет на взыскание заложенного имущества, если оно является единственным.

Как отмечается, законопроект должен быть подготовлен к 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин выступил за введение ипотечных каникул.