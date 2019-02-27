Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Соответствующее поручение лидер государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.
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«...принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее», — говорится в тексте документа.
Как отмечается, первый доклад по результатам реализации этого поручения должен быть представлен 15 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке.