«Ъ»: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/11795641/RIAN_5486378.HR-pic905-895x505-10634.jpg">

Минсельхоз не поддержал инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению перечня товаров, которые подпадают под действие российского продуктового эмбарго. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания, состоявшегося у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова с участием глав крупнейших отраслевых объединений.

Как отмечается, в ведомстве сочли это предложение нецелесообразным.

Реклама

По данным газеты, в тексте протокола говорится, что инициатива ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков. Кроме того, она может поставить под угрозу стабильность снабжения населения российскими продуктами питания.

«Конкретизировать последствия инициативы там не стали», — подчеркивается в материале «Ъ».

В Минсельхозе добавили, что данный вопрос требует тщательной проработки.

Ранее сообщалось, что в ФТС подсчитали ущерб западных стран от российского продэмбарго.