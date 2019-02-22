Социальные пенсии могут проиндексировать на 2% с 1 апреля

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Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года. Это следует из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, пенсии необходимо проиндексировать с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России, который по итогам за 2018 год составил 102,0 процента. В расчет брались данные о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей).

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«В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,0 процента», — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, во сколько обойдется предложенная российским президентом Владимиром Путиным индексация пенсий сверх прожиточного минимума.