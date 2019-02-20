В Минтруда уточнили, скольких людей коснется рост пособия на первого и второго ребенка

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, сколько людей коснется увеличение выплат семьям с детьми, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта мера затронет 70% семей.

«Сейчас (получают выплаты. — «Газета.Ru») 40-45%, а будет 70%. Если в абсолютных цифрах, то это от 250 до 370 тысяч по первому ребенку», — отметил Топилин.

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Он добавил, что расчет по второму ребенку сложнее.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию послания президента.