Силуанов рассказал, сколько составят затраты на выполнение поручений Путина

Дополнительные расходы бюджета России на выполнение поручений президента России Владимира Путина, сделанных в ходе послания Федеральному собранию составят 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета.

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«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 млрд рублей», — сказал Силуанов.

Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил использовать механизм социальных контрактов для бедных граждан страны.

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