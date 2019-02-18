Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Он уточнил, что защита просит изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встречах Владимира Путина с Майклом Калви.
Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».