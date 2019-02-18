Песков рассказал о «неоднократных» встречах Путина с арестованным Калви

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok американцем Майклом Калви, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле знают основателя Baring Vostok как крупного последовательного инвестора, который «всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности» российского рынка.

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При этом Песков подчеркнул, что уголовное дело против Калви не входит в повестку Путина.

«Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь...» — сказал Песков.

Ранее в Baring Vostok отреагировали на данные о связи Калви с «Восточным» и «ПКБ».

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».