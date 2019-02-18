Климкин призвал «остановить Россию»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем фейсбуке призвал страны Евросоюза ужесточить антироссийские санкции, чтобы «остановить Россию».

Также глава украинского МИДа предложил странам ЕС представить последствия строительства газопровода «Северный поток — 2» для государств Европы.

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«Если (Россия. – «Газета.Ru») сама не остановится, то ее нужно остановить», — написал Климкин.

Ранее Климкин пожаловался на недостаточно жесткую реакцию на «агрессию» России мирового сообщества, которая, по его словам, «смотрит из диванной реальности».