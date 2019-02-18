PDVSA опровергла заморозку счетов в Газпромбанке
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) опровергла сообщения о том, что российский Газпромбанк заморозил ее счета. Об этом сообщается в твиттере компании.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в банке, сообщало, что Газпромбанк заморозил счета PDVSA, чтобы избежать санкций США.
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В твиттере компании опубликован скриншот с новостью о блокировке счетов, на который наложено слово «ложь».
«PDVSA опровергает злонамеренные сообщения», — говорится в твиттере компании.
Также подчеркивается, что эту «злонамеренную» информацию распространили, чтобы ввести в заблуждение жителей Венесуэлы.