Орешкин назвал условие устойчивости рубля

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет устойчивым при цене на нефть выше $40 за баррель, передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что в долгосрочной перспективе значительные колебания курса российской валюте не грозят.

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«При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — сказал Орешкин.

По его словам, в настоящее время курс рубля «гораздо крепче, чем он был осенью». При этом краткосрочная волатильность, вызванная изменениями на рынке, сохранится, добавил министр.

«Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — заключил Орешкин.

Ранее Орешкин оценил последствия закупок Россией валюты.