«Восточный экспресс» и его акционер признаны потерпевшими по делу Baring Vostok

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Банк «Восточный экспресс» и его миноритарный акционер Шерзод Юсупов признаны потерпевшими по делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанного гражданина США.

Как отмечается, в данный момент в Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте Калви.

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«Потерпевшими по делу признаны банк и акционер Юсупов», — рассказал адвокат Калви.

В агентстве подчеркнули, что представителем «Восточного экспресса» в суде является вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка Сергей Крайнов. Это следует из оглашенных материалов следствия.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина проинформировали о деле основателя Baring Vostok.

Майк Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».