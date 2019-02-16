«Восточный экспресс» и его акционер признаны потерпевшими по делу Baring Vostok
Банк «Восточный экспресс» и его миноритарный акционер Шерзод Юсупов признаны потерпевшими по делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанного гражданина США.
Как отмечается, в данный момент в Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте Калви.
«Потерпевшими по делу признаны банк и акционер Юсупов», — рассказал адвокат Калви.
В агентстве подчеркнули, что представителем «Восточного экспресса» в суде является вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка Сергей Крайнов. Это следует из оглашенных материалов следствия.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина проинформировали о деле основателя Baring Vostok.
Майк Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».