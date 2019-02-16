«На зажигалки не хватит»: депутат о поставках украинского газа ЕС

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины, лидера партии «Основа» и депутата Рады Сергея Тарута о том, что его страна может заменить Россию в качестве поставщика газа для Евросоюза (ЕС). Об этом пишет RT.

По его мнению, украинского природного газа не хватит даже на зажигалки.

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«На сегодняшний день все «глобальные» газовые проекты Украины оказались провальными», — отметил Бальбек.

Он добавил, что на Украине очень много популизма, вследствие чего даже «космические» заявление преподносятся как ноу-хау.

«Голосуйте за меня — и заживете как европейская страна», — пояснил Бальбек.

Ранее сообщалось, что депутат Рады заявил, что Украина может заменить Россию как поставщик газа для ЕС.