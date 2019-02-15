В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви

В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вместе с ним были задержаны пять человек по делу о крупном мошенничестве.

«Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», — рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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По данным на сайте Центробанка, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

Компания Baring Vostok Capital Partners, занимающаяся инвестициями в Россию и СНГ, была основана Майклом Калви в 1994 году.