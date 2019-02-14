Силуанов: ЦБ и кабмин создали буферы против санкций к российским банкам

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что ЦБ и правительство создали необходимые буферы в случае введения санкций против российских банков, сообщает РИА «Новости»

Как рассказал Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума, господдержка таких банков, направлена на то, чтобы не пострадали вкладчики.

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«Если речь идет о банках, то мы вместе с Центральным банком создали необходимые буферы и возможности реагирования на ограничения», — сказал Силуанов.

Ранее сенаторы США от республиканской и демократической партий внесли законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.