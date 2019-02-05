Украина сократила число поездов в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/802/11440802/RIAN_3110971.HR.ru-_1_-pic905-895x505-27844.jpg">

В украинской компании-операторе железных дорог «Укрзализныця» заявили, что пассажирские поезда из Харькова и Одессы в Москву теперь будут ходить раз в два дня, а не ежедневно. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что изменения вступили в силу во вторник, 5 февраля. В компании объяснили это решение сокращением пассажирского потока. Так, по заявлению представителей компании, в 2018 году украинские поезда перевезли 772 тыс. человек, что на 20% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что ж/д сообщение с Россией неизбежно прекратится.