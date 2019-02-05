Эксперт: государство выиграло от договоренностей «Русала» с Минфином США

От договоренности российской компании «Русал» с Минфином США относительно снятия санкций выиграли, как акционеры, так и государство, считает главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Об этом он сообщил в интервью «Эху Москвы».

«Производство сохранено, налоговая база, рабочие места сохранены в России, государство не должно тратить «Русалу», выиграли акционеры, выиграли партнеры, выиграл мир, поскольку у них не будут повышены издержки на алюминий», — добавил главред НГ.

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Согласно договоренностям, Минфин США снимает ограничения на работу с компаниями, а их акционер Олег Дерипаска снижает долю в компаниях. Кроме того, увеличивается представительство независимых директоров в совете директоров. Дерипаска в рамках этих операций никакой компенсации не получает, персональные санкции в отношении него остаются.

В то же время история не закончилась – члены Палаты представителей США затребовали у министра финансов Стивена Мнучина информацию, обосновывающую снятие санкций с «Русала», En+ и «Евросибэнерго».

«Но это такая реальность, это достаточно жесткая (позиция. – прим. ред.) нацеленная на то, чтобы здесь наносить максимальный ущерб, при этом европейцы очень довольны, и вообще мировой рынок оценил способность «Русала» договариваться, как выдающуюся дипломатическую... У нас очень мало здесь дипломатических побед мы ни с кем не договариваемся – ультиматумы, а здесь английский председатель совета директоров (En+ Group Грегори Бейкер. — прим.ред.), который у них вел переговоры, оказался… такой эффективный, его команды летали в штаты с этим Мнучином, предоставили данные и договорились», — указал Ремчуков.

В целом эффект от договоренностей производит большое впечатление, сказал Ремчуков, напомнив, что в глобальные цепочки вокруг производства алюминия компанией включены 75 тыс. человек.