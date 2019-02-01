В России выросли некоторые социальные выплаты

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С 1 февраля ряд социальных выплат будет проиндексирован на 4,3%, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее распоряжение ранее подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Среди проиндексированных с 1 февраля соцвыплат — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая полагается 15,2 миллионам федеральных льготников. В эту категорию входят инвалиды, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны боевых действий, Герои СССР и России и другие.

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Также с февраля нынешнего года изменится набор социальных услуг, который входит в состав ЕДВ.

Помимо этого будут проиндексированы выплаты на погребение, которые получают родственники умершего пенсионера.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило размер соцвыплат ветеранам и инвалидам.