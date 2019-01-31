Опрос: более 70% жителей ФРГ высказались за «Северный поток — 2»

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Более 70% граждан Германии поддерживают строительство «Северного потока-2». Об этом говорится в сообщении участника проекта Wintershall со ссылкой на исследование немецких телеканалов RTL и N-TV.

По результатам исследования, 73% жителей Германии поддерживают реализацию проекта, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

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Как отмечается, 16% немцев считают газопровод ненужным стране. При этом 20% граждан согласны с Трампом в том, что рост импорта российского газа угрожает энергобезопасности Европы, 67% считают позицию Трампа необоснованной.

Wintershall Holding GmbH — крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания, входит в консорциум по строительству и эксплуатации «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что в Германии объяснили, почему поддерживают «Северный поток — 2».