Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году

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Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Отмечается, что в прошлом году выручка компании составила $21,4 млрд, что является рекордом за все время существования Tesla. В последнем квартале 2018 году выручка компании равнялась $7,2 млрд.

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При этом за последние три месяца прошлого года Tesla удалось заработать $139,4 млн.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала. Основатель компании Илон Маск объяснил это решение необходимостью оптимизировать работу Tesla.