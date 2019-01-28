В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

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Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики. Слова Завального передает РИА «Новости».

Он отметил, что соответствующее предложение в настоящее время рассматривает правительство.

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«Чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик, чтобы у него была административная ответственность для этого», — объяснил чиновник законодательную инициативу.

Он также добавил, что поправки в административный кодекс также призваны снять ответственность с «Газпрома» за установку счетчика.

В конце прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что россиянам придется установить «умные счетчики» на газ.