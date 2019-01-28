Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

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Американский минфин принял решение снять санкции с таких российских компаний, как «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, санкции в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски продолжат действовать.

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«Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, «Русал» и «Евросибэнерго», в соответствии с поданным ранее уведомление конгрессу от 19 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее палата представителей США осудила снятие санкций с «Русала».